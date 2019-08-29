Üzümün bu faydalarını daha önce duymadınız! Çok şaşıracağınız bilgiler

Kuru ve yaş üzümün yüksek miktarda bağışıklık güçlendiren vitamin ve besleyici bileşenler içerdiğini söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, özellikle okulların açılacağı ve havaların yavaş yavaş değişmeye başlayacağı bu dönemde grip, nezle gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevinde olduğunu belirtti.