Üzümün bu faydalarını daha önce duymadınız! Çok şaşıracağınız bilgiler
Üzümün beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını desteklediğini belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, şifa kaynağı olan meyvenin hiç bilmediğiniz diğer faydaları hakkında konuştu.
Üzüm sinir sistemi sağlığını koruduğunu, zeka gelişiminde etkisi olduğunu söyleyen Zünbülcan, üzümün özellikle çocuklar üzerindeki faydalarını anlattı. Ayrıca uzman isim, "Üzüm, yüksek miktar kalsiyum ve fosfor içeriği ile çocukların boy uzamasını da destekler" dedi.
Kuru ve yaş üzümün yüksek miktarda bağışıklık güçlendiren vitamin ve besleyici bileşenler içerdiğini söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, özellikle okulların açılacağı ve havaların yavaş yavaş değişmeye başlayacağı bu dönemde grip, nezle gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevinde olduğunu belirtti.
Zünbülcan, “Üzüm, kalabalık sınıflarda pek çok bakteri ve virüs ile karşılaşacak olan çocuğunuzun hastalanmasını önlemede etkilidir” diye konuştu.
Fonksiyonları sağlıklı bir biçimde çalıştırır: Üzümün beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını desteklediğini kaydeden Zünbülcan, konuşmasına şu şekilde devam etti: