"Üzülerek bildiriyorum" diyerek duyurdu! Ünlü sunucu Nursel Ergin boşandı

"Süreci paylaşmak istiyorum"

"İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket? Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi)