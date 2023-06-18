"Üzülerek bildiriyorum" diyerek duyurdu! Ünlü sunucu Nursel Ergin boşandı
'Var mısın yok musun' yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşi Murat Akyer ile boşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergin, "Hasar ne kadar çoksa, tamir o kadar uzun sürecekti. Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk" ifadelerini kullandı.
'Mutfağım', 'Nursel'in Evi', 'Gelinim Mutfakta' gibi yapımların yüzü olan ünlü sunucu Nursel Ergin, Instagram hesabından 2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşandığını açıkladı.
Ergün, Akyer'in de yer aldığı bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Süreci paylaşmak istiyorum"
"İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket? Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi)
"6 yılda çok sevdik, değer verdik aşkı tattık"
Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık…