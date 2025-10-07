Uzmanlardan sonbahar uyarısı: Grip ve Covid-19 vakaları arttı

“SERT TEDBİRLER ALINMASINA GEREK OLMAYACAKTIR”

TTB Başkanı Azap, “Covid-19 virüsün geçirdiği mutasyonlar ve toplumda oluşan bağışıklık sayesinde pandeminin başındaki kadar ağır seyirli ve öldürücü değil. Bağışıklığı baskılanmış hastalar veya ileri yaştaki kişiler gibi riskli gruplarda ağır seyredebiliyor. Bu nedenle sert tedbirlerin alınmasına gerek olmayacaktır. Virüste çok büyük bir değişim olup hem öldürücülüğünün artması hem de bağışıklıktan kaçabilmesi çok mümkün değil. Ama yeni bir virüsle yeni bir salgın her zaman olabilir. Zaten bu nedenle ülkelerin, sağlık otoritelerinin hazırlıklı olması çok önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yönde çalışmalar ve uyarılar yapıyor” ifadeleriyle artan Covid-19 vakalarının pandemi döneminde meydana gelen tehlikeyi yaratmayacağına dikkat çekti.