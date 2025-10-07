Uzmanlardan sonbahar uyarısı: Grip ve Covid-19 vakaları arttı
Sonbaharla birlikte okulların açılması ve iş yaşamının normale dönmesiyle grip ve koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın oluştuğunu belirterek virüsün artık mevsimsel grip özellikleri gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, artan vaka sayıları karşısında hijyen ve aşı uyarısında bulundu.
Okulların açılmasıyla birlikte grip başta olmak üzere salgın hastalıklar da görülmeye başlandı. Gribin yanı sıra Covid-19 vakalarında da görülen artış endişeleri artırdı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Prof. Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Ümit Savaşçı sonbahar aylarında artan üst solunum yolları enfeksiyonu vakaları ile alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.
“PANİĞE NEDEN OLACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”
Prof. Dr. Alpay Azap, “Hem kendi gözlemlerim hem de iletişimde olduğum meslektaşlarımdan aldığım bilgiler okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında bir artış yaşandığı yönünde. Herkese PCR testi yapmamıza gerek olmuyor. Son haftalarda test yapılan olguların yarıdan fazlası COVID-19 çıkıyor. Ama nezle virüslerinin de dolaşımda olduğunu görüyoruz. Bu beklenen bir durum. Okul ve kreş çocukları toplumda solunum enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırıp hızlandırıyor. Dolayısıyla beklenmedik ve paniğe neden olacak bir durum söz konusu değil” ifadeleriyle vakalardaki artışın paniğe neden olmaması gerektiğine dikkat çekti.
“SERT TEDBİRLER ALINMASINA GEREK OLMAYACAKTIR”
TTB Başkanı Azap, “Covid-19 virüsün geçirdiği mutasyonlar ve toplumda oluşan bağışıklık sayesinde pandeminin başındaki kadar ağır seyirli ve öldürücü değil. Bağışıklığı baskılanmış hastalar veya ileri yaştaki kişiler gibi riskli gruplarda ağır seyredebiliyor. Bu nedenle sert tedbirlerin alınmasına gerek olmayacaktır. Virüste çok büyük bir değişim olup hem öldürücülüğünün artması hem de bağışıklıktan kaçabilmesi çok mümkün değil. Ama yeni bir virüsle yeni bir salgın her zaman olabilir. Zaten bu nedenle ülkelerin, sağlık otoritelerinin hazırlıklı olması çok önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yönde çalışmalar ve uyarılar yapıyor” ifadeleriyle artan Covid-19 vakalarının pandemi döneminde meydana gelen tehlikeyi yaratmayacağına dikkat çekti.