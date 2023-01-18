Uzmanlardan son uyarı geldi! EYT'liler aman dikkat kaçıranlar yüzde 55 zamlı ödeyecek!

Sabah’ın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı. Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek tebligatın takip edilerek, bir ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.