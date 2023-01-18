Uzmanlardan son uyarı geldi! EYT'liler aman dikkat kaçıranlar yüzde 55 zamlı ödeyecek!
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde asgari ücrete gelen zam oranlarından etkilenmemek için 1 Ocak öncesi borçlanma yapan vatandaşlar için önemli uyarı geldi. Ödemelerini 30 gün içinde yapmayanlar yeni yıldaki tarifeye geçecek. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde borçlanma imkanından zamsız olarak yararlanmak için yeni yıldan önce başvuruda bulunan vatandaşlar için önemli bir uyarı geldi.
Sabah’ın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı. Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek tebligatın takip edilerek, bir ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.
İHYADA 3 AYLIK SÜRE VAR
Yeni yıldan önce e-devlet ya da SGK müdürlüklerine hizmet borçlanması, ihya başvurusu yapanlar primlerini Aralık 2022'de geçerli brüt asgari ücret üzerinden yatıracak.
1 Ocak 2023'ten önce postayla başvurusunu taahhütlü, acele posta sergisi, kargo ile gönderenler de aynı şekilde belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecek.
Kurum, ödenmesi gereken borçlanma primi tutarını nüfusa kayıtlı adrese yazılı olarak bildiriyor. Borçlanma başvurusunda farklı adres bildirildi ise o adrese gönderiliyor.