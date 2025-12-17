Uzmanlar uyarıyor! Tam 40 gün etkili olacak zemheri soğukları geliyor...

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsayan, kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen süreçtir. Bu dönemde hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanır; sıcaklıklar birkaç gün içinde hızla düşebilir ve bu durum, özellikle hastalıkların artmasına neden olur. Aynı zamanda "karakış" veya "erbain" olarak da adlandırılan Zemheri, kar yağışının ve don olaylarının en yoğun olduğu zaman dilimini ifade eder.