Uzmanlar uyarıyor! Bu dönemin en sinsi hastalığına dikkat

"Tatilde hareketsiz kalmak bel ve boyun ağrılarını tetikleyebilir"

Boyun sağlığı sadece tek başına bir sorun değil; omurga ve eklem zincirini etkiliyor. Dr. Bağçacı, "Boyunda başlayan problem omuz, sırt ve çene eklemlerine kadar yansıyabilir. Boyun düzleşmesi ilerledikçe omuz hareketleri kısıtlanabilir, donuk omuz ve kireçlenme gibi sorunlar görülebilir. Çene eklemi rahatsızlıkları da boyun problemleriyle birlikte ortaya çıkabilir," ifadelerini kullandı.