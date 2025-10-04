Uzmanlar uyarıyor! Bu dönemin en sinsi hastalığına dikkat
Teknoloji bağımlılığı hayatımızı kolaylaştırsa da boyun sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanımı, boyun omurlarında ve kaslarında aşırı yük oluşmasına neden olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sinan Bağçacı, modern yaşamın getirdiği duruş bozukluklarının boyun sağlığını nasıl tehdit ettiğini anlattı.
Dr. Bağçacı’ya göre, insan başı ortalama 4-6 kilogram ağırlığında. Baş öne eğildiğinde bu ağırlık boyun kasları ve omurlar üzerinde birkaç kat daha fazla hissediliyor. Uzun süreli öne eğik duruş, boyundaki doğal C kavisinin bozulmasına yol açarak kas spazmları, ağrı ve duruş bozukluklarını tetikliyor.
"Tatilde hareketsiz kalmak bel ve boyun ağrılarını tetikleyebilir"
Boyun sağlığı sadece tek başına bir sorun değil; omurga ve eklem zincirini etkiliyor. Dr. Bağçacı, "Boyunda başlayan problem omuz, sırt ve çene eklemlerine kadar yansıyabilir. Boyun düzleşmesi ilerledikçe omuz hareketleri kısıtlanabilir, donuk omuz ve kireçlenme gibi sorunlar görülebilir. Çene eklemi rahatsızlıkları da boyun problemleriyle birlikte ortaya çıkabilir," ifadelerini kullandı.
Baş öne eğik duruş sırasında sürekli boyun ağrısı
Kas spazmları ve sertlik
Boyun, omuz ve sırt bölgesinde kısıtlı hareket
Baş dönmesi ve denge sorunları
Dr. Bağçacı, ekran karşısında geçirilen süreyi ve günlük alışkanlıkları düzenleyerek boyun sağlığının korunabileceğini belirtti:
Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı. Tablet ve telefon kullanımında cihaz göz seviyesinde tutulmalı.