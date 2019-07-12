Uzmanlar uyardı! Mesane kanseri olanların yüzde 95'i sigara tiryakisi.

Prof. Dr. Mete Kilciler, “Hastalar sigarayı yıllarca içip bıraksa bile mesane kanserine yakalanma riskleri devam eder. Bu nedenle mesane kanserinden korunmak için yapılabilecek en iyi şey, sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunup pasif içici konumuna düşmemektir." dedi.