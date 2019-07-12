Uzmanlar uyardı! Mesane kanseri olanların yüzde 95'i sigara tiryakisi.
Uzmanlar uyardı mesane kanseri olanların yüzde 95'i sigara tiryakisi. Sigara içenler pek çok kanser türünde olduğu gibi mesane (idrar torbası) kanseri açısından da büyük risk altında.
Mesane kanseri olanların yüzde 95’inin sigara tiryakisi olduğuna dikkati çeken Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Erken teşhis hastalığın tedavisinde büyük rol oynuyor. Mesane kanserinden korunmak için sigara içmemek ve içilen ortamlarda pasif içici konumuna düşmemek gerekiyor. Günlük içilen sigara miktarı ile mesane kanserine yakalanma riski doğru orantılıdır” dedi.
Mesane (idrar torbası) kanseri, birçok kişinin kabusu olmaya devam ediyor. Bu kanser türüne yakalananların tamamına yakınının sigara tiryakisi olması ise dikkati çekiyor.
Birçok hastalıkta olduğu gibi mesane kanserinin de en büyük nedeninin sigara olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, mesane kanserine yakalananların yüzde 95’inin sigara kullandığını söyledi.
Prof. Dr. Mete Kilciler, “Hastalar sigarayı yıllarca içip bıraksa bile mesane kanserine yakalanma riskleri devam eder. Bu nedenle mesane kanserinden korunmak için yapılabilecek en iyi şey, sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunup pasif içici konumuna düşmemektir." dedi.