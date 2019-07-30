Uzmanlar uyardı! Klima hastalıklara neden oluyor
Yaz aylarının gelmesiyle beraber serinlemek için kullanılan klimalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle uzun süre ve kontrolsüz klima kullanımı zatürreye sebep olabiliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan uzun süre aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerin vücut direncinin düştüğüne ve kolaylıkla üst solunum yolu hastalıklarına, hatta zatürreye kadar varan akciğer hastalıklarına yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sinüzit ve bronşitin klimaya bağlı olarak görülen en sık solunum yolu hastalıkları olduğunu söyleyen Dr. Gürkan, “Bronşitler daha çok akut bronşit olarak görülmektedir, bu bronşların ani gelişen iltihabıdır. Ayrıca klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek yüz felcine, kas ağrılarına, kas tutulmalarına sebep olabilir. Sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde de göz dibi iltihabı ve beyin iltihabına yol açabilir” dedi.
Klimaların üflediği havanın alerjisi bulunan kişileri kötü etkilediğine dikkat çeken Dr. Gürkan, alerjik bünyesi olanların ani ısı değişikliklerinden kaçınmalarını tavsiye etti. Gürkan, “Klimaların üflediği soğuk hava ve ortama yaydığı tozlar astım krizlerine ve şiddetli öksürmelere sebebiyet verir. Klima sistemlerinin nemlendirme bölümlerinde üreyen ve klimanın açılmasıyla ortama yayılan küf mantarları akut alerjik zatürreye yol açar.
Akut alerjik zatürre; küf mantarlarının solunmasından 4-6 saat sonra ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik belirtileriyle gribal enfeksiyon gibi başlar, daha sonra da öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüste sıkışma gibi akciğerlerde belirtiler oraya çıkar. Kronik alerjik zatürre ise sinsi olarak yavaş yavaş gelişir; nefes darlığı, yorgunluk ve kilo kaybı oluşur. Bu hastalıkların tedavisi için hastanın mutlaka alerjenle temasını kesmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.