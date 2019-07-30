Uzmanlar uyardı! Klima hastalıklara neden oluyor

Sinüzit ve bronşitin klimaya bağlı olarak görülen en sık solunum yolu hastalıkları olduğunu söyleyen Dr. Gürkan, “Bronşitler daha çok akut bronşit olarak görülmektedir, bu bronşların ani gelişen iltihabıdır. Ayrıca klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek yüz felcine, kas ağrılarına, kas tutulmalarına sebep olabilir. Sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde de göz dibi iltihabı ve beyin iltihabına yol açabilir” dedi.