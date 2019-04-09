Uzmanlar uyardı! Kavun kabuğunu sakın çöpe atmayın işte inanılmaz faydaları

Ağızda bıraktığı tat ve ferahlıkla yaz sıcağında serinleten bir özelliğe sahip olan kavun, sodyum, potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bağışıklık sisteminin hasara uğramış hücrelerini yenilemesinin yanı sıra vücudun deforme olmuş birçok bölgesindeki problemlere de iyi gelir.