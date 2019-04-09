Uzmanlar uyardı! Kavun kabuğunu sakın çöpe atmayın işte inanılmaz faydaları
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan kavunun insan vücuduna birçok faydası bulunuyor. Ayrıca uzmanlar, kavunun yanı sıra kavun kabuğunun da faydaları olduğunu belirtiyor.
Ağızda bıraktığı tat ve ferahlıkla yaz sıcağında serinleten bir özelliğe sahip olan kavun, sodyum, potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bağışıklık sisteminin hasara uğramış hücrelerini yenilemesinin yanı sıra vücudun deforme olmuş birçok bölgesindeki problemlere de iyi gelir.
Ülkemizde çoğu yerde yetiştirilebilen kavun meyvesi, tıbbi tedavide ve kozmetik ürünlerinde kullanılır. Mevsim geçişlerinde vücudun sıvı oranını koruyarak böbrek bezlerinin çalışmasını destekleyen kavun özellikle Orta Asya'da başlayıp Osmanlı saraylarındaki sultanların güzellik malzemesi olmuştur.
Öte yandan kavun kabuğu, kilo vermede yarımcı olur. Kavun kabuklarını kaynatıp sabah kahvaltıdan önce bir bardak tükettiğinizde midenizin tokluk seviyesini kontrol altına almış olursunuz. Bunun yanı sıra kavun, metabolizmayı hızlandırarak önceki yağların yakılmasını destekler.
Kavun kabukları
Ayrıca uzmanlar, kavun kabuklarını çöpe atılmaması konusunda uyarıyor. Kavun kabukları kaynatılıp tüketildiğinde sindirimi düzenler ve bağışıklığı güçlendirir. Peki kavunun bilmediğiniz diğer faydaları nelerdir?