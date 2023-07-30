Uzmanlar uyardı! Havuzlar çocuklar için hastalık saçıyor

Temmuz ayı ile beraber ülkede bunaltıcı sıcaklıkların yükseldiğini ifade eden Dr. Yolbaş, "Artık maalesef çocuklarda serinlemek için havuzları tercih ediyorlar. Havuzlar içerisinde özel havuzlar var, site havuzları ya da hiç güvenli olmayan parklarda fıskiyeli havuzlar var."