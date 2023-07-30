Uzmanlar uyardı! Havuzlar çocuklar için hastalık saçıyor
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için sık tercih edilen havuzlar ne kadar temizlense de enfeksiyon bitmiyor. Prof. Dr. İlyas Yolbaş, temiz olmayan havuzlarda yüzen çocuklarda kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları ve parazit hastalıklarının oldukça yoğun bir şekilde görüldüğünü söyleyerek, ailelere uyarıda bulundu.
Aşırı sıcakların etkisi altında olan ülkede vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken, özelikle çocuklar başta havuz olmak üzere parklarda bulunan fıskiyeli yerlerde serinlemek için altına geçip suya giriyor.
Prof. Dr. İlyas Yolbaş ise, hijyen koşulları uygun olmayan havuzların tehlike saçtığını belirterek, ailelere uyarıda bulundu. Çocukların serinlemek için girecekleri havuzların temiz olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yolbaş, bu havuzların çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi.
Temmuz ayı ile beraber ülkede bunaltıcı sıcaklıkların yükseldiğini ifade eden Dr. Yolbaş, "Artık maalesef çocuklarda serinlemek için havuzları tercih ediyorlar. Havuzlar içerisinde özel havuzlar var, site havuzları ya da hiç güvenli olmayan parklarda fıskiyeli havuzlar var."
"Tabii bunlar da birçok soruna neden olabilmektedir. Özellikle güvenli havuzlarda çocuklar yüzmedikleri zaman kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları, parazit hastalıkları oldukça yoğun bir şekilde görünebilmekte" dedi.