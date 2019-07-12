Uzmanlar uyardı! Gebelikte depresyon tehlikesi!

Gebeliğin ilk 3 ayına dikkat

Eğitimde ilk sözü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş aldı. Gebelik sürecinin çok önemli bir süreç olduğunu, bu sürecin bilinçsiz geçirilmesinin anne adayı açısından bir takım riskler taşıdığına dikkat çeken Güldaş; “Gebelikteki fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin nedeni gebelik ve doğum sırasında annenin bazı risklerden korunması, bebeğin büyüme ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu dönemi kadın yaşamında değişik ve yeni rollere uyum gerektiren bir kriz dönemi olarak görmekte mümkündür. Gebeliğe uyum süreci her kadının geçmiş yaşam deneyimlerine göre değişiklik gösterir” diye konuştu.