Uzmanlar uyardı! Gebelikte depresyon tehlikesi!
Anne adayının ilk 3 aylık döneminde; aşırı duyarlılık, huzursuzluk, ani kızgınlık ve mutluluk gibi duyguların nedensiz geliştiğine dikkat çeken Op. Dr. Metin Güldaş, ““Nasıl olsa doğumdan sonra geçer, gebeliğin getirdiği durumlardır düşüncesiyle anne adayının yaşadığı psikolojik sorun ertelenmemelidir. " dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmühan Dursun Toros, Op. Dr. Metin Güldaş ve Beslenme ve Diyetik Uzmanı Derya Devrim Dalkılıç’ın anne ve baba adaylarına verdiği ücretsiz eğitimin ilki önceki gün gerçekleştirildi. Anne ve baba adaylarının ilgi gösterdiği gebelik ilk eğitimde; “Gebelikte Beslenme, Bebekte Üreme Organları ve Gebeliğin Oluşumu, Gebelikte Anne Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler” konularına yer verildi.
Gebeliğin ilk 3 ayına dikkat
Eğitimde ilk sözü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş aldı. Gebelik sürecinin çok önemli bir süreç olduğunu, bu sürecin bilinçsiz geçirilmesinin anne adayı açısından bir takım riskler taşıdığına dikkat çeken Güldaş; “Gebelikteki fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin nedeni gebelik ve doğum sırasında annenin bazı risklerden korunması, bebeğin büyüme ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu dönemi kadın yaşamında değişik ve yeni rollere uyum gerektiren bir kriz dönemi olarak görmekte mümkündür. Gebeliğe uyum süreci her kadının geçmiş yaşam deneyimlerine göre değişiklik gösterir” diye konuştu.
Gebelikte depresyon tehlikeli
Anne adayının ilk 3 aylık döneminde; aşırı duyarlılık, huzursuzluk, ani kızgınlık ve mutluluk gibi duyguların nedensiz geliştiğine dikkat çeken Op. Dr. Güldaş, anne adaylarının bu dönemlerde girdiği depresyonun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş; “Nasıl olsa doğumdan sonra geçer, gebeliğin getirdiği durumlardır düşüncesiyle anne adayının yaşadığı psikolojik sorun ertelenmemelidir. Bu psikolojik sorunlar; Sürekli üzüntü hali, dikkat dağınıklığı, çok az veya çok uzun süre uyuma, normalde hoşlanılan aktivitelerin artık zevk vermemesi, umutsuzluk, ölüm kaygısı, içine kapanma, yalnızlık, eşinden uzaklaşma, sürekli ve aniden ağlamak, cinsel isteksizlik, aşırı unutkanlık şeklinde görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde hem anne hem bebek açısından çeşitli sakıncalar doğurabilir” diye konuştu.