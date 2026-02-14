Uzmanlar uyardı! Çocuklarda yetersiz uyku bu sorunlara neden oluyor...

Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarının halsizliğini okul temposu veya fazla hareketliliğe bağlasa da uzmanlar, bu şikayetlerin daha derin sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yetersiz uyku, çocukların yalnızca yorgunluk yaşamasına değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminden ruh sağlığına kadar pek çok alanda ciddi etkiler yaratabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı uyku alışkanlıkları ile bu tehlikelerin önlenebileceğini vurguluyor.