Uzmanlar uyardı! Çocuklarda yetersiz uyku bu sorunlara neden oluyor...
Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarının halsizliğini okul temposu veya fazla hareketliliğe bağlasa da uzmanlar, bu şikayetlerin daha derin sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yetersiz uyku, çocukların yalnızca yorgunluk yaşamasına değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminden ruh sağlığına kadar pek çok alanda ciddi etkiler yaratabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı uyku alışkanlıkları ile bu tehlikelerin önlenebileceğini vurguluyor.
"Uykusuzluk başarıyı düşürüyor"
Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, uykunun sadece dinlenme süreci olmadığını belirterek, uyku ve büyüme arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti. Dr. Noyan, "İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uyku, beslenme ve barınma gibi temel bir ihtiyaçtır. Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir" şeklinde konuştu. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için kaliteli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ekledi.
Dr. Noyan, yetersiz uykunun yalnızca yorgunluk yaratmakla kalmayıp, çocuklarda pek çok sağlık sorununa da yol açabileceğini belirtiyor. Uzun vadede bağışıklık zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık, büyüme duraksamaları, obezite gibi metabolik sorunlar ve psikolojik problemler de gözlemlenebiliyor. Ayrıca, uyku eksikliği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini taklit edebilir, bu yüzden bu tür şikayetlerle başvuran çocukların uyku düzeni mutlaka gözden geçirilmelidir.
Dr. Noyan, sağlıklı uyku düzeninin çocukların akademik başarısını, ruh sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, "Kaliteli uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Çocuğun gelişimi için sağlıklı bir uyku düzeni şarttır" diyerek sözlerini tamamladı.