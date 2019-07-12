Uzmanlar uyardı! Bacak bacak üstüne atanlar dikkat

İnsanlar günlük hayatta bilinçli ya da bilinçsiz birçok harekette bulunuyor. Bu hareketleri kimileri rahatlamak için kimileri ise alışkanlık haline getirdiği için yapıyor. Bacak bacak üzerine atmak, merdiven inmek çıkmak, ani çökmek ve kalkmak, topuklu ve düz ayakkabı kullanmak, çanta taşımak, bilgisayar ve telefon kullanımı gibi eylemlerdeki duruş bozukluklarına kadar birçok konuyu anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.