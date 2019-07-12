Uzmanlar uyardı! Bacak bacak üstüne atanlar dikkat
Uzmanlar günlük yaşantımızda yaptığımız rutin hareketler hakkında uyarılarda bulundu. Bilinçsizce yapılan hareketlerin insan sağlığı üzerinde etkili olduğunu söyleyen uzmanlar bu konuda dikkatli olunmasını önerdi.
Günlük hayatta yaptığımız bacak bacak üstüne atmaktan, topuklu ayakkabı giyenlere, merdiven inip çıkmadan, cep telefonuyla konuşmaya kadar birçok hareket hakkında Ortopedi Uzmanı Dr. Cem Sever uyarılarda bulundu
İnsanlar günlük hayatta bilinçli ya da bilinçsiz birçok harekette bulunuyor. Bu hareketleri kimileri rahatlamak için kimileri ise alışkanlık haline getirdiği için yapıyor. Bacak bacak üzerine atmak, merdiven inmek çıkmak, ani çökmek ve kalkmak, topuklu ve düz ayakkabı kullanmak, çanta taşımak, bilgisayar ve telefon kullanımı gibi eylemlerdeki duruş bozukluklarına kadar birçok konuyu anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
“Olabildiği kadar beli öne doğru esnetebilecek hareketlerden uzak durmak gerekir”
Ani hareketlerde diz problemleri olanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ortopedi Uzmanı Dr. Cem Sever, “Birden çöküp kalktığımızda insanların özellikle belini koruması çok önemlidir. Diz problemi yoksa direk çömelerek yerden bir şey almaları gerekir.
"Hastanın durumuna göre değişiyor"
Olabildiği kadar beli öne doğru esnetebilecek hareketlerden uzak durmak gerekir. Diz problemi olan hastalarda bu çömelme hareketi pek kolay olmuyor. O zamanda kalçayı ve beli kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu hareketlerin doğru yapımı her hastanın durumuna göre değişiyor" dedi.