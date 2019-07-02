Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin

Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin

Sokak lezzetleri deyince akla ilk gelen yiyeceklerden birisi olan midye konusunda uzmanlar uyardı.

Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin - Sayfa 1

Uzmanlar midye tüketirken sağlıklı ve temiz sularda yetiştirilmiş olmasına dikkat çekti. Midye düşük kalorisinin yanı sıra çinko, fosfor, selenyum, iyod, EPA DHA gibi omega-3 içeriği yüksek olan besin grubunda yer alıyor.

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Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin - Sayfa 2

Pirinçle hazırlanan 90 gram ağırlığındaki bir midye dolmanın yaklaşık olarak 75-80 kaloriye denk geldiğine dikkat çeken uzmanlar, haftada 3-4 adet midye dolma tüketilmesini tavsiye ediyor.

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Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin - Sayfa 3

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sokak lezzetleri deyince ilk sıralarda yer alan midyenin sağlıklı tüketimine ilişkin bilgiler verdi.

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Uzmanlar midye severleri uyardı! Haftada 4 taneden fazla yemeyin - Sayfa 4

Midye tüketiminin son yıllarda giderek yaygınlaştığını ifade eden Özden Örkçü, midyenin düşük kalorili ve Omega 3 içeriği yönünden zengin bir besin maddesi olduğunu ancak yetiştirildiği ortam nedeniyle ağır metaller içerebileceğini söyledi.

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