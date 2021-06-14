Uzmanlar konuştu: Bu aşılama hızıyla 2 ay sonra normal hayata geçeriz
Sağlık Bakanlığı aşılama hızında günlük yaklaşık 600 bin doza ulaşıldığını açıkladı. Uzmanlar da “Aşılama hızını biraz daha arttırırsak iki ayda normal hayata geçeriz” diyerek vatandaşlara “Aşınızı olun” çağrısı yaptı. İşte uzmanların açıklamaları...
Kısmi normalleşme başladı aşılama da tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan maske ve pazar yasağı ise devam ediyor. Herkesin aklında ise tek bir soru var: 'Ne zaman normale döneceğiz?' Uzmanlardan umutlu açıklamalar geldi...
Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal: “Türkiye aşılama hızını arttırdı ancak ülke aşılama kapasitesinin 600 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
Toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 70-80’inin aşılanması gerekiyor. Aşılama hızını biraz daha arttırır ve günlük 1 milyona çıkarsak iki ayda bu iş biter. Bu durum Türkiye’ye özgü yeni varyantlar ortaya çıkmasına da engeller.
Toplumdaki bağışıklık sahibi kişilerin oranı ile ilgili olarak tedbirler tabii ki gevşetilecektir. Rakamlar Sağlık Bakanlığı’nın elinde var. Ancak maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesinde aceleci olmamakta fayda var. Özellikle yabancılarla kontakta, aşı olmayanlarla aynı ortama girildiğinde maksimum koruma tedbirleri almak şart.