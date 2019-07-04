Uzmanlar karın bölgesindeki yağlama konusunda uyardı!
Doktorlar karın bölgesindeki aşırı yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Karın derisinde oluşan sarkmaların düzeltilmesi için zayıflayan karın kaslarının onarılması için yapılan karın germe ameliyatıyla düz bir karın ile estetik bir görünüme sahip olan herkes, yaşamının geri kalan bölümünde çok daha sağlıklı bir yaşama adım atıyor.
Sağlıksız beslenme, genetik ve hormonal nedenlere bağlı olarak alınan aşırı kilolar ile hamilelik gibi temel nedenler karın yağlanmasının başlıca nedenleri olarak sıralanabilir. Tüm bu etkenler, karın ve bel çevresinde aşırı yağlanmaya, genişlemeye, karın kaslarının deforme olmasına ve çatlakların oluşmasına neden oluyor.
"Çatlaklar eski haline dönmeyebilir"
Aşırı yağlanarak kilo alan ya da gebeliğe bağlı olarak genişleyen göbek bölgesinin, kilo verme ya da doğum sonrasında kilo ortadan kalksa bile, karın duvarında meydana gelen deformasyon sonrası kaslarda gevşeme, sarkma ve meydana gelen cilt çatlakları eski haline dönmeyebildiğini ifade eden Op.Dr. Erkara, “Karın germe yani “abdominoplasti” operasyonu sayılan nedenlere bağlı olarak uygulanır.
Ortaya çıkan bu sonuçlar için, cilt ve cilt altında gelişen deformasyona bağlı doku fazlasının uzaklaştırılması ve karın duvarının güçlü anatomik yapısının yeni baştan oluşturulması gerekir. Dünyada estetik amaçlı yapılan ilk beş ameliyattan birisi de karın germe operasyonudur.