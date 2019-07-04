Uzmanlar karın bölgesindeki yağlama konusunda uyardı!

Karın derisinde oluşan sarkmaların düzeltilmesi için zayıflayan karın kaslarının onarılması için yapılan karın germe ameliyatıyla düz bir karın ile estetik bir görünüme sahip olan herkes, yaşamının geri kalan bölümünde çok daha sağlıklı bir yaşama adım atıyor.