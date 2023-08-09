Uzmanlar kadınları sahte botoksa karşı uyardı! "Ölüme neden olabilir”

“Soğuk taşıma olmazsa etkisiz olur”

Hastanelerde yatmadan yapılabilmesinin botoks ve dolgu işlemlerinin daha da fazla popüler olmasına neden olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yakup Çil, “Botoks ve dolgu işlemleri sonrası kişilerin işlerine hemen dönebilmesi de bu işlemlere olan ilgiyi artırmaktadır. Botoks kasların geçici olarak felç edilmesini sağlayan bir ilaçtır. Laboratuvar ortamında üretilen bu ilaç soğuk zincir adı verilen, soğuk ortamlarda taşınarak ilacın yapılacağı sağlık kuruluşlarına ulaştırılmaktadır Eğer soğuk taşıma ortamları sağlanmadan taşınırsa, botoks etkisiz hale gelebilmektedir” diye konuştu.