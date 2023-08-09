Uzmanlar kadınları sahte botoksa karşı uyardı! "Ölüme neden olabilir”
Son dönemlerde birçok yöntemiyle kadınların gözde güzellik uygulaması olmayı başaran botoks sahte ilaçlarıyla da hayat karartabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil kadınları sahte botoksa karşı “Hayatı tehdit edebilir” uyarısı yaptı.
Botoks ve dolgunun dünyada en çok yapılan estetik işlemler arasında yer aldığını belirten İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, talep artışına paralel olarak son dönemde görülme sıklığı artan sahte botoks ve dolgu uygulamaları hakkında uyarılarda bulundu.
“Soğuk taşıma olmazsa etkisiz olur”
Hastanelerde yatmadan yapılabilmesinin botoks ve dolgu işlemlerinin daha da fazla popüler olmasına neden olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yakup Çil, “Botoks ve dolgu işlemleri sonrası kişilerin işlerine hemen dönebilmesi de bu işlemlere olan ilgiyi artırmaktadır. Botoks kasların geçici olarak felç edilmesini sağlayan bir ilaçtır. Laboratuvar ortamında üretilen bu ilaç soğuk zincir adı verilen, soğuk ortamlarda taşınarak ilacın yapılacağı sağlık kuruluşlarına ulaştırılmaktadır Eğer soğuk taşıma ortamları sağlanmadan taşınırsa, botoks etkisiz hale gelebilmektedir” diye konuştu.
“Birim fiyatı yüksek olduğundan sahtesi üretilebiliyor”
Yıllar içerisinde yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklıklar için yaygın olarak kullanılan botoksun aşırı el ve koltuk altı terlemesi gibi çok değişik amaçlar için de kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Çil, botoks yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
“Birim fiyatı yüksek olduğundan sahtesi üretilebiliyor”
Yıllar içerisinde yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklıklar için yaygın olarak kullanılan botoksun aşırı el ve koltuk altı terlemesi gibi çok değişik amaçlar için de kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Çil, botoks yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: