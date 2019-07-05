Uzmanlar az yemeyi ve uzun süre aç kalmayı öneriyor
Uzmanlar günümüzde hareketsiz yaşamla birlikte insanların beslenme şeklininde değişmesi gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar günümüzde gelişen teknolojik koşullar ve şehir yaşamıyla birlikte hareketsiz bir yaşam süren insanların beslenme alışkanlarında değişikliklere gitmesi gerektiğini söylüyor. Sağlıklı beslenmek isteyenlere sıkça söylenen 'sık ve az beslenmeli' önerisi yerine Dr. Muhsin Öztürk az ve uzun aralıklarla yemek yenilmesi gerektiğini önerdi.
Oruca benzer bir düzen
3 ana öğünün yanı sıra ara öğünler de işin içine girince gün içerisinde öğün sayısı altıya kadar çıkıyor. Özellikle sağlıklı beslenme adı altında uygulanan bu beslenme şekli herkes tarafından benimsenirken, son zamanlarda beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen ve oruca benzer bir düzene sahip olan beslenme şekilleri ortaya çıkmaya başladı.
Bu beslenme şekli ile uzun süre aç kalınması ve öğün sayısının azaltılması ile birlikte vücudun dinlenmesi, kendini onarması ve kalorilerin yakılması amaçlanıyor. Hangi beslenme şeklinin günümüz insanları için daha ideal olduğuna ve nasıl uygulanması gerektiğine dair İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Muhsin Öztürk açıklamalarda bulundu.
Şehir hayatı ile birlikte beslenme şekli de değişmeli
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, “Özel, kronik bir hastalığımız ve hekim tavsiyemiz yoksa biz beslenme uzmanları olarak günde iki öğünü tavsiye ediyoruz. Çünkü artık şehir hayatında yaşayan insanlar olarak fazla enerji tüketmiyoruz.