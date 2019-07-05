Uzmanlar az yemeyi ve uzun süre aç kalmayı öneriyor

Bu beslenme şekli ile uzun süre aç kalınması ve öğün sayısının azaltılması ile birlikte vücudun dinlenmesi, kendini onarması ve kalorilerin yakılması amaçlanıyor. Hangi beslenme şeklinin günümüz insanları için daha ideal olduğuna ve nasıl uygulanması gerektiğine dair İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Muhsin Öztürk açıklamalarda bulundu.