Uzmanlar açıkladı: Kanserli hücreleri yakıp yok ediyor!

Hint ve Meksika mutfağında çok sık kullanılan kırmızı acı biberin, Türkiye’de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiğini, özellikle Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen isotun olağanüstü bir gıda olduğunu belirten Gümürdülü, şunları kaydetti: