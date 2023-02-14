Uzmanlar açıkladı! Enkazda en fazla kaç gün dayanılır? Haiti'deki mucizeler Türkiye'nin ümidi...
Deprem felaketinin dokuzuncu gününe girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken "enkaz altında en fazla kaç gün hayatta kalınır" sorusunun yanıtı merak ediliyor. ABD'li uzmanların açıklaması pek iyi olmasa da daha önce dünyada yaşanan mucizeler Türkiye'nin tek ümit noktası...
Uzmanlara göre insanların depremin enkazında ne kadar süre hayatta kalabileceği farklı faktörlere göre değişiyor.
Yaralanmanın ciddiyeti, enkazda ne kadar sıkıştıkları ve hava koşulları önemli faktörlerin başında gelirken, hayatta kalma buna bağlı olarak bir hafta veya çok nadir de olsa daha uzun bir süre olabiliyor.
Depremlerin ardından çoğu kurtarma, felaketten sonraki ilk 24 saat içinde gerçekleşirken uzmanlar, bundan sonra hayatta kalma şansının her geçen gün düştüğü görüşünde.
Birçok kurbanın, düşen taşlar veya diğer molozlar nedeniyle ağır şekilde yaralanmaları ve toprağın altına gömülmeleri en önemli ölüm nedeni olarak biliniyor.