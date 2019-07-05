Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor

Son yıllarda çocuklarda yüksek tansiyon büyük ölçüde artmaktadır. Yüksek tansiyon, çocuklar büyüdükçe daha büyük bir problem haline geliyor. Sağlıksız kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor.