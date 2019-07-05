Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor
Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre; bebeklerde D vitamini eksikliğinin ileride hipertansiyon geliştirme risklerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayınlanan araştırma, yeterli D vitamini seviyesine sahip çocuklarla karşılaştırıldığında, düşük seviyeye sahip çocukların %60'ında 6 ila 18 yaşları arasında yüksek kan basıncı olduğunu göstermiştir.
Araştırmada, erken çocukluk döneminde sürekli düşük D vitamini seviyesine sahip çocukların 3-18 yaşları arasında hipertansiyon geliştirme riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir.
Son yıllarda çocuklarda yüksek tansiyon büyük ölçüde artmaktadır. Yüksek tansiyon, çocuklar büyüdükçe daha büyük bir problem haline geliyor. Sağlıksız kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Guoying Wang, "Bulgularımız, hamilelik ve erken çocukluk döneminde ek D vitamini eksikliğinin taranması ve tedavisinin, yaşamın sonraki dönemlerinde yüksek tansiyonu azaltmada etkili bir yaklaşım olabileceği olasılığını artırıyor.” dedi.