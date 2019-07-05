Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor

Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre; bebeklerde D vitamini eksikliğinin ileride hipertansiyon geliştirme risklerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor - Sayfa 1

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayınlanan araştırma, yeterli D vitamini seviyesine sahip çocuklarla karşılaştırıldığında, düşük seviyeye sahip çocukların %60'ında 6 ila 18 yaşları arasında yüksek kan basıncı olduğunu göstermiştir.

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Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor - Sayfa 2

Araştırmada, erken çocukluk döneminde sürekli düşük D vitamini seviyesine sahip çocukların 3-18 yaşları arasında hipertansiyon geliştirme riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir.

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Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor - Sayfa 3

Son yıllarda çocuklarda yüksek tansiyon büyük ölçüde artmaktadır. Yüksek tansiyon, çocuklar büyüdükçe daha büyük bir problem haline geliyor. Sağlıksız kan basıncı, kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor.

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Uzmanlar açıkladı! Bebeklerde D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor - Sayfa 4

Çalışmanın baş yazarı Dr. Guoying Wang, "Bulgularımız, hamilelik ve erken çocukluk döneminde ek D vitamini eksikliğinin taranması ve tedavisinin, yaşamın sonraki dönemlerinde yüksek tansiyonu azaltmada etkili bir yaklaşım olabileceği olasılığını artırıyor.” dedi.

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