Uzmanından 'Yaz sıcaklarında beslenme' uyarısı

"Günlük 2-2,5 litre su içmeli"

Alınacak önlemler ve düzenli beslenme ile kişinin sağlığını koruyabileceğinin altını çizen Sabancı, "Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre su içmeli, tansiyon probleminiz yoksa 1-2 şişe sade maden suyu tüketilmeli. Ayrıca bu sıcak günlerde krema, mayonez, yağlı sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır" dedi.