Uzmanından uyarı besinleri dondurma ve çözdürme yöntemi hayati önem taşıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdaların dondurularak muhafaza edilmesinin tazeliğini korumak için en iyi yöntemlerden olduğunu söyledi.Dondurma yönteminin besinlerdeki mikroorganizma faaliyetlerini azalttığını, besin değerlerindeki kayıpları önemli ölçüde önlediğini belirten Bölek, bunun tam olarak sağlanabilmesi için hem dondurma hem de çözdürme aşamasının usulüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı.