Uzmanından uyarı besinleri dondurma ve çözdürme yöntemi hayati önem taşıyor!
Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlama vatandaşları gıda stoğu yapmaya yöneltirken stoklanan besinlerin kısa sürede tüketilemeyecek olması da bazı sorunları beraberinde getirdi. Uzmanlar sebze, meyve, et ve ekmek gibi maddelerin besin değerlerini yitirmemeleri, lezzetlerini kaybetmemeleri ve zararlı hale gelmemeleri için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdaların dondurularak muhafaza edilmesinin tazeliğini korumak için en iyi yöntemlerden olduğunu söyledi.Dondurma yönteminin besinlerdeki mikroorganizma faaliyetlerini azalttığını, besin değerlerindeki kayıpları önemli ölçüde önlediğini belirten Bölek, bunun tam olarak sağlanabilmesi için hem dondurma hem de çözdürme aşamasının usulüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı.
Dondurma yönteminin besinlerdeki mikroorganizma faaliyetlerini azalttığını, besin değerlerindeki kayıpları önemli ölçüde önlediğini belirten Bölek, bunun tam olarak sağlanabilmesi için hem dondurma hem de çözdürme aşamasının usulüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı.
Dondurmak için öncelikle taze ve zedelenmemiş sebze ve meyvelerin tercih edilmesini öneren Bölek, temizlenen sebzelerden gerekli görülenlere şok haşlama yapılması gerektiğini ifade etti. Böylece sebzelerin renklerinin korunacağını bakteriyel yükün de azalacağını anlatan Bölek, şöyle devam etti:
"Soğan, ıspanak, kabak, lahana, patlıcan, yeşil fasulye, bezelye, havuç, karnabahar, biber ve kerevizi 2-3 dakika haşlamak yeterlidir. Dondurma öncesinde haşlanan sebzelerin suları iyice süzülmeli, kağıt havlularla kurutulmalıdır. Gerek sebzeler gerekse et ve diğer yiyecekler, paketlere bir kerede pişirilecek porsiyonlar halinde konulmalıdır. Çözdürülmüş gıdalar bir daha dondurulmamalıdır. Dondurulacak meyveler kesinlikle haşlanmamalıdır. Taze ve zedelenmemiş olanlar seçilip, yıkanıp, kabukları soyulduktan sonra doğranmalı ve içerisinde hava kalmayacak şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilmelidir."