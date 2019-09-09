Uzmanından üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere tavsiyeler...

"Bazı okumalar oldukça karmaşık ve zorlayıcı gelebilir"

"Öğrencinin bunu öğrenmesi gerekir. Ayrıca her öğretim üyesinin ne istediğini anlamaya çalışmalılar, onların beklentilerine göre hazırlanmalılar. Bu da belirli düzeyde bilişsel esneklik, çalışma ve çaba gerektirir. Kimi yeni üniversiteliler, kendilerinden lisede beklenenin bir hayli üzerinde okuma yazma görevi ile karşılaşınca şaşırabilir. Bazı okumalar oldukça karmaşık ve zorlayıcı gelebilir. Çalışmalar, beklediğinden daha uzun sürebilir, bu da öğrencinin performans kaygısı yaşamasına yol açabilir. Gençler böylesi durumlarda rehberlik ve danışmanlık birimlerinden destek istemeli.”