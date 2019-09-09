Uzmanından üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere tavsiyeler...
Üniversiteye başlayan öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, başka şehirde okul kazanan gençlere başlangıçta ev yerine yurtta kalmalarını tavsiye etti. Koçkar, üniversitenin liseden daha farklı olduğunu belirterek, "Bazı okumalar oldukça karmaşık ve zorlayıcı gelebilir. Böylesi durumlarda rehberlik ve danışmanlık birimlerinden destek istemeliler” dedi.
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, üniversiteye yeni giren öğrencilerin karşılaşabileceği uyum sorunları ve bunların nasıl aşılabileceği konusunda öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu. Bu noktada ailelere de büyük görev düştüğünü belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, ailelerin çocuklarını baskı altında bırakmadan anlamaları gerektiğini vurguladı.
"Başlangıçta yurt tercih edilmeli"
Üniversiteyi başka bir şehirde okuyacak olan öğrencilere yurtta kalmayı öneren Prof. Dr. Koçkar, “Daha önce ailesinden ayrılmamış bir genç hemen bir evi çekip çevirmekte zorlanabilir. Bu yüzden başlangıçta yurtta kalmayı tercih etmelerini öneririm. İlerleyen dönemde, okula ve şehre uyum sürecinde yol aldıktan sonra durumu yeniden değerlendirebilirler. Yurtta veya evde kalan öğrencilerin yaşam tarzları ve olayları ele alış biçimleri farklı olabilir. Kimi genç derli toplu, kimi dağınık olabilir. Bazıları sessiz iken kimileri gürültücüdür. Ailesi dışındaki kişilerle bir arada yaşamaya çalışmak zorlayıcı olabilir. Gençler bu konularda yurt yetkililerinden ya da okullarındaki danışmanlardan, arkadaşlarından destek istemeli” dedi.
"Üniversitede okumak, girmekten zor"
“Üniversiteye yeni başlamış bir gence akademik yaşam başlangıçta zor gelebilir” diyen Prof. Dr. Koçkar, şu noktalara değindi: “Düşük notlar alan genç şaşırabilir. Zira üniversiteye girmek, üniversitede okumaktan çok daha kolaydır. Lise ise üniversiteye kıyasla çok daha kolaydır. Üniversitenin liseden en önemli farklarından biri, öğrencinin kendi programını takip etme zorunluluğudur. Üniversitede öğrenciye ‘ders çalış, okula git, gece iyi uyu’ diyecek kimse olmayacaktır. Öğrenci, kendisi için en iyi yöntemi bulmalı, çalışma alışkanlığı geliştirmeli. Bu noktada zaman yönetimi çok önemlidir."
"Bazı okumalar oldukça karmaşık ve zorlayıcı gelebilir"
"Öğrencinin bunu öğrenmesi gerekir. Ayrıca her öğretim üyesinin ne istediğini anlamaya çalışmalılar, onların beklentilerine göre hazırlanmalılar. Bu da belirli düzeyde bilişsel esneklik, çalışma ve çaba gerektirir. Kimi yeni üniversiteliler, kendilerinden lisede beklenenin bir hayli üzerinde okuma yazma görevi ile karşılaşınca şaşırabilir. Bazı okumalar oldukça karmaşık ve zorlayıcı gelebilir. Çalışmalar, beklediğinden daha uzun sürebilir, bu da öğrencinin performans kaygısı yaşamasına yol açabilir. Gençler böylesi durumlarda rehberlik ve danışmanlık birimlerinden destek istemeli.”