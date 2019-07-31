Uzmanından Endoskopi uyarısı! Kritik yaş ne

Kurutulmuş gıda ve aşırı çay tüketimine dikkat

Gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de mide kanseri görülme oranının daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Okan Erdoğan, "Hastalık Türkiye’de ciddi sağlık sorunları arasında gösterilebilir. Mide ve onikiparmak ülseri gibi göbeğin üzerinde yanma ve ağrı veya bulunduğu bölgeye göre eğer tıkanıklık yaparsa bulantı, kusma şeklinde bulgu verebiliyor. Kanama şikayetiyle hastalar bize gelebiliyor. Fark edilmeyen kilo kayıpları, kansızlık problemi olan kişilerin mutlaka mide kanserini düşünmeleri gerekiyor. Mide kanserini, tütsülenmiş, kurutularak tüketilen gıdalar, özellikle et ve balık türü gıdaları tüketen insanlarda daha fazla görüyoruz. Bir de özellikle Doğu Anadolu’da besinler biraz daha sıcak tüketiliyor, çay çok içiliyor. Aşırı sıcak tüketiminde de mide kanseri riskinin arttığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.