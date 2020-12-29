Uzmanı uyarıyor! Türkiye’den çalıp kaçırdıkları şifalı bitkileri ilaç olarak bize geri satıyorlar

Lokman Hekim'in memleketinde insanlara hizmet veriyoruz

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, “Adana ve Çukurova bölgesi tıbbi bitkiler bakımından tarihten beri çok bilinen bir yer. Lokman Hekim buralıdır. Bölgemizin tıbbi bitkiler bakımından zengin olduğunu bildiğimiz için bahçemizde zengin bir tıbbi bitkiler koleksiyonu oluşturmaya çalıştık. Halkımızın burayı ziyaret ettiği zaman hangi bitkiler yararlı, hangileri zararlı onları bilmesini istedik. Bu açıyla da insanlara hizmet veriyoruz” diye konuştu.