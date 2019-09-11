Uzmanı uyardı! Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat...Nelere dikkat edilmeli

"Ilık su ile kısa duş tercih edilmeli"

Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mevsim geçişlerinde görülen egzema ilgili bilgiler verdi:

"Yün kıyafetler cildi kurutarak kaşıntıya sebebiyet vereceği için kullanılmamalı, yerine pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Sıcak suyla yapılan uzun banyolar cilde aşırı ısı temasına sebep olup cildin kurumasına yol açar. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir."