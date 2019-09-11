Uzmanı uyardı! Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat...Nelere dikkat edilmeli
Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mevsim geçişlerinde görülen egzema ilgili bilgiler verdi.
Egzama olarak da bilinen atopik dermatit, polenlerin fazla olduğu ilkbahar aylarında tetiklendiği gibi, havaların soğumaya ve nem oranının düşmeye başladığı sonbahar mevsiminde de kendini gösteriyor.
Sonbahar ve kış aylarında kapalı ısıtma sistemlerinin kullanılmaya başlanması, çok kalın giysiler, sıcak banyolar, soğuk ve rüzgârlı hava, enfeksiyonlar egzamanın alevlenmesine sebep olmaktadır. Günlük hayatımızda uygulayacağımız basit önlemlerle bu durumdan korunmak mümkün. Sonbaharda egzamanın tetiklenmemesi için nelere dikkat etmeliyiz?
"Ilık su ile kısa duş tercih edilmeli"
Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mevsim geçişlerinde görülen egzema ilgili bilgiler verdi:
"Yün kıyafetler cildi kurutarak kaşıntıya sebebiyet vereceği için kullanılmamalı, yerine pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Sıcak suyla yapılan uzun banyolar cilde aşırı ısı temasına sebep olup cildin kurumasına yol açar. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir."
"Hafif nemli kalacak şekilde kurulanmalı"
"Banyoda hekiminizin önereceği, deriyi kurutmayan, nemlendirici özelliği olan, parfümsüz yıkama ürünleri kullanılmalıdır. Banyo sonrası ilk 5 dakikada deriyi havluyla ovalamadan, hafif dokunuşlarla, hafif nemli kalacak şekilde kurulanmalı ve hekiminizin önereceği nemlendirici sürülmelidir."