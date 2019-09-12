Uzmanı uyardı! İlk yardım son yardım olmasın... İlk yapılması gerekenler neler?
Eğitmen Anıl Düzel, İlk yardımın bir müdahale şekli olduğuna dikkat çekerek, “Öncelik 112’ye haber verilmesi ve en kısa süre içerisinde hastanın sağlık kuruluşuna sevk edilmesidir. Yanlış müdahale ile yaralı kişiye iyilik yapmak isterken büyük bir kötülük yapabiliriz” dedi.
Özellikle son zamanlarda artan kadına yönelik şiddetle birlikte ilk yardımın önemi gün yüzüne çıktı. Dünya İlk Yardım Günü olarak bilinen 13 Eylül, bu konuda doğru bilinen yanlışları anlamak için önem taşıyor. İlk yardımın sadece ambulans gelene kadar geçen süre içerisinde yapılacak doğru hamlelerden oluştuğunu belirten uzmanlar, ilk yardımın bir tedavi yöntemi olmadığının altını çizdi.
Tedavi değil müdahale
Olay anında yapılacak ilk yardımın, durumun stabil kalmasını sağladığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Anıl Düzel, “Günlük yaşantımızda kazalarla veya fiziksel şiddetle karşılaşabiliriz. İlk yardım bu noktada devreye giriyor. Bir ilk yardımcının görevi ambulans gelene kadar veya kişi bir sağlık kuruluşuna yetiştirilinceye kadar o hastanın kötüleşmemesini sağlamaktır. Yani tedavi etmeyi gerektiren bir durum değildir” dedi.
Herhangi bir kanama durumunda yapılması gereken işlemin çok basit olduğunu ama hayat kurtardığını belirten Düzel, yapılması gerekenleri şöyle anlattı:
Kanamayı kontrol almak için neler yapılmalı?
“Örneğin çocuğumuz düştü ve bacağı kanıyor. Buna ilk olarak bir bası uygulamamız gerekiyor. Kanı rahat görebilmek için temiz ve açık renkteki bir bez parçasını (mendil, eşarp, atkı gibi) kanamanın üzerine sarmalıyız. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca o bölgeye bir bası uygulamalıyız. 5 dakikadan sonra kanamanın devam ettiği gözlemliyorsak var olan bezi kaldırmadan bir ikincisini sarmalıyız. İlk bezi kaldırırsak yaşanan pıhtılaşma da bezle birlikte gider ve kanama tekrar gerçekleşir."