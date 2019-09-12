Uzmanı uyardı! İlk yardım son yardım olmasın... İlk yapılması gerekenler neler?

Kanamayı kontrol almak için neler yapılmalı?



“Örneğin çocuğumuz düştü ve bacağı kanıyor. Buna ilk olarak bir bası uygulamamız gerekiyor. Kanı rahat görebilmek için temiz ve açık renkteki bir bez parçasını (mendil, eşarp, atkı gibi) kanamanın üzerine sarmalıyız. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca o bölgeye bir bası uygulamalıyız. 5 dakikadan sonra kanamanın devam ettiği gözlemliyorsak var olan bezi kaldırmadan bir ikincisini sarmalıyız. İlk bezi kaldırırsak yaşanan pıhtılaşma da bezle birlikte gider ve kanama tekrar gerçekleşir."