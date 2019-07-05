Uzmanı uyardı! İdrar yolu enfeksiyonunda böbrek reflüsü şüphesi
Sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrek reflüsünün görülebileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, hastalığın çok belirgin belirtileri olmaması nedeniyle tanının gecikebileceğine dikkat çekti. Karaçay, “Tanıda gecikilmesi böbreklerde geri dönüşümsüz hasara neden olabilir” dedi.
Sinsi ilerleyen böbrek reflüsü çocuklar için risk oluşturabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren her dört çocuktan 1 ya da 2’sinde böbrek reflüsü de görülebileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, hastalığın çok belirgin belirtileri olmaması nedeniyle tanının gecikebileceğine ifade etti. Karaçay, “Gecikme böbreklerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabileceği için önem taşıyor. Sinsi ilerleyen bu durum zaman içinde hastalığa neden oluyor. Normal popülasyonda böbrek reflüsü görülme oranı yüzde 0,4 ile yüzde 1,8 arasında” diye konuştu.
"Tanıda gecikme böbrek yetmezliğine kadar gidebilir"
Böbrek Reflüsü’nün (Vezikoüreteral Reflü) çocuklar için de son derece önemli bir sorun olduğunu ve tanıda gecikilmesinin kronik böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sonuçlara neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Şafak Karaçay, “Sorun idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geriye doğru kaçağından kaynaklanıyor. Sinsi ilerleyen bu durum zaman içinde hastalığa neden oluyor. Normal popülasyonda böbrek reflüsü görülme oranı yüzde 0,4 ile yüzde 1,8 arasında. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren bebek ya da çocukta böbrek reflüsünün buna eşlik etme oranının yüzde 25 ile yüzde 50’ye kadar çıkabilir” ifadelerini kullandı.
İdrar yolu enfeksiyonu geçiren her dört çocuktan bir ya da ikisinde böbrek reflüsüne rastlanabileceğini vurgulayan Karaçay, “Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda böbrek reflüsünden de şüphelenilmesi gerekli. Özellikle Batı ülkelerinde son dönem böbrek hastalıklarının sebebi olarak yüzde 5-10 arasında altta yatan neden olarak böbrek reflüsüne bağlı böbrek hasarı saptanmıştır. Bu oranın oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün” dedi.
Sinsi ilerliyor
Doç. Dr. Şafak Karaçay çocularda böbrek reflüsünün belirtilerinin çok net olmadığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu nedenle çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü hem bulgularının gizli olması, hem de sinsi ilerlemesi nedeniyle ancak böbrek hastalığı belirli bir noktaya geldiğinde tanı konması mümkün oluyor. Zaman içerisinde aile ve çocuk fark etmeden böbreğin fonksiyonu bozuluyor ve bazı metabolik problemler de ortaya çıkabiliyor. Erken tanısı konmayan, önlemi alınmayan, vakalarda ne yazık ki kronik böbrek yetmezliğine kadar ulaşan bir tabloyla karşılaşılabiliyor. Yapılan araştırmalar, ülkemizde böbrek yetmezliği olan erişkin hastaların çoğunda çocukluk döneminde böbrek reflüsü (Vezikoüreteral Reflü) olduğu saptanmıştır.”