Uzmanı detayları paylaştı! Ev hanımları en erken nasıl emekli olur?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Sezgin Özcan ev hanımlarının en önemli problemlerinden olan emeklilik sorununu köşesine taşıdı. "Ev hanımları en erken nasıl emekli olur" sorusuna cevap veren Özcan, en erken emeklilik için aylık olarak minimum, asgari ücretin yüzde 32'si kadar prim ödemesi gerektiğini aktardı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sözcü gazetesi yazarı Sezgin Özcan hiç çalışmamış ev hanımlarının en erken bir şekilde emekli olabilmesi yapılması gerekenleri köşesinde kaleme aldı.
“Ev kadınının emekliliği” başlıklı yazısında kendisine bir okuyucu tarafından sorulan "Eşim 1969 doğumlu. Ev hanımı olup, öncesinde herhangi bir şekilde SGK kapsamında çalışmamış. Kendisi sürekli olarak sosyal güvencesinin olmadığını söylüyor. En kestirme şekilde nasıl sigortalı yaptırabilirim ve ne zaman emekliliğe hak kazanır? Sizin bizim özelimizdeki bu durum hakkında yorumunuz nedir merak ediyorum." sorusuna cevap veren Sezgin Özcan bu kişiye eşini en kestirme şekilde isteğe bağlı sigortalı yaptırabileceği bilgisini verdi.
Sezgin Özcan, 5400 prim günü ve 62 yaş şartının yerine getirilmesiyle ev hanımının 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabileceğini vurgularken Eylül ayında başlayıp ara vermeden prim ödemeye devam etmesi halinde 15 yıl sonra yani Eylül 2036'da 5400 prim gününü tamamladığı taktirde bu tarihte 62 yaşını da doldurmuş olacağından (67 yaşında olur) emekli olmaya eşinin hak kazanacağını belirtti.
Yazının devamına konuyla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunan Özcan ödeme koşullarıyla ilgili de bilgiler de paylaştı.