Uzmanı detayları paylaştı! Ev hanımları en erken nasıl emekli olur?

“Ev kadınının emekliliği” başlıklı yazısında kendisine bir okuyucu tarafından sorulan "Eşim 1969 doğumlu. Ev hanımı olup, öncesinde herhangi bir şekilde SGK kapsamında çalışmamış. Kendisi sürekli olarak sosyal güvencesinin olmadığını söylüyor. En kestirme şekilde nasıl sigortalı yaptırabilirim ve ne zaman emekliliğe hak kazanır? Sizin bizim özelimizdeki bu durum hakkında yorumunuz nedir merak ediyorum." sorusuna cevap veren Sezgin Özcan bu kişiye eşini en kestirme şekilde isteğe bağlı sigortalı yaptırabileceği bilgisini verdi.