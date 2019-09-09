Uzmanı açıkladı! Göz kuruluğu diyabet sebebi olabilir...Tedavi yöntemler neler?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Halk arasında sıkça bilinen göz kuruluğu hastalığı gözümüzde göz yaşı salgısının yetersiz olması veya kalitesiz olması olarak tanımlanabilir. Gözyaşı gözümüzün ön yüzeyini ıslatıp nemlendirerek korur ve daha net bir görüntü sağlamak için mutlak suretle yeterli ve kaliteli olmalıdır. Çeşitli nedenler ile gözyaşı salgısı azalabilir veya komponentlerinden biri bozulabilir. Bu sebeple gözde batma hissi, refleks olarak aşırı sulanma, ağrı, yanma ve görmede bulanıklık oluşturmaktadır" dedi.