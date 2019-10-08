Uzmanı açıkladı! Estetik burun ameliyatı yaşam kalitesini arttırıyor

"Burun ve yüz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilir"

"Ameliyata karar verildiğinde hastanın genel sağlık durumu gözden geçirilir. Geçirilmiş rahatsızlıklar, tansiyon, diyabet, sigara, alerji ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Daha önce geçirilmiş ameliyatlar hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Hastanın burun ve yüz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilir” dedi.