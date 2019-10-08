Uzmanı açıkladı! Estetik burun ameliyatı yaşam kalitesini arttırıyor
KULAK Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Ekinci, estetik burun ameliyatının yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Ekinci, estetik burun ameliyatının sadece estetik bir ameliyat olmadığını belirterek, burunun hava akımını daraltan burun içi kıkırdak ve kemik eğriliklerininde düzeltildiği fonksiyonel bir operasyon olduğunu ve ameliyat sonrası kişinin yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.
"Nefes alması sağlanarak yaşam konforu artırılmalı"
Ekinci şunları söyledi: “Estetik burun ameliyatı kulak burun boğaz ameliyatları arasında en sık gerçekleştirilen ameliyatlardan birisidir. Ameliyat öncesinde iyi bir muayene ile burun içi ve dışındaki bozukluklar tespit edilerek, uygun cerrahi müdahale yöntemi belirlenmelidir. Yalnızca estetik amaçlı bir işlem gibi düşünülmemeli, aynı zamanda hastanın burundan rahat nefes alması sağlanarak yaşam konforu artırılmalıdır."
"Bu ameliyatlarda yaş sınırı 18’dir"
"Bu ameliyatlarda yaş sınırı 18’dir, bunun sebebi hasta yüz gelişimi tamamlanması beklenmesidir. Ameliyatı uygulayacak hekimin cerrahi tecrübesi ve ameliyat sonrası bakım, sonuç üzerindeki esas önemli faktörlerdir. Cerrahi başarıyı etkileyen faktörler arasında ayrıca hastanın yaşı, cinsiyeti, beraberinde hastada yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen diyabet, kronik akciğer hastalığı, astım, hipertansiyon ve kanama bozukluklarıdır."
"Burun ve yüz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilir"
"Ameliyata karar verildiğinde hastanın genel sağlık durumu gözden geçirilir. Geçirilmiş rahatsızlıklar, tansiyon, diyabet, sigara, alerji ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Daha önce geçirilmiş ameliyatlar hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Hastanın burun ve yüz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilir” dedi.