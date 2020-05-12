Uzmandan hipertansiyona birebir besin önerileri!
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunların gelişebildiğini belirterek, tansiyon seviyesini dengede tutmanın yollarını anlattı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolunun kan basıncının normal sınırlarda tutulması olduğunu belirterek, "Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek, tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur." dedi.
Bölek, yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunların gelişebildiğini, bunun sonucunda da damarın bulunduğu organlarda ölümcül hasarların oluşabildiğini aktardı.
Sibel Bölek, "Yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolu kan basıncının normal sınırlarda tutulmasıdır. Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek, tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon hastaları ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacakları konusunu merak etmektedir. Bu bireylerin oruç tutup tutamayacağı, hastalığın seviyesi, hastanın aldığı tedavi ya da ramazan ayının denk geldiği mevsim gibi şartlara göre değişebilmektedir." diye konuştu.
"Halk arasında sarımsak tansiyon düşürücü olarak bilinir. Fakat sarımsak ve soğan tansiyonu düşürmekten ziyade ayarlamaya yardımcı olur. Bu nedenle, hipertansiyon şikayeti olanların, yemeklerine bol soğan, sarımsak ilave etmeleri tansiyonlarını dengede tutmaya yardımcı olacaktır.