Uzmandan hipertansiyona birebir besin önerileri!

Sibel Bölek, "Yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolu kan basıncının normal sınırlarda tutulmasıdır. Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek, tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon hastaları ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacakları konusunu merak etmektedir. Bu bireylerin oruç tutup tutamayacağı, hastalığın seviyesi, hastanın aldığı tedavi ya da ramazan ayının denk geldiği mevsim gibi şartlara göre değişebilmektedir." diye konuştu.