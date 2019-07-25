Uzman uyardı! Manikür ve pedikür aletlerine dikkat

Manikör ve Pedikür aletlerine sterilizasyon şart

Hepatit B ve C virüslerinin çok çeşitli yollarla bulaştığına, her ikisi için de ortak bulaşma yolunun enfekte kan ve kan içeren ürünler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çağrı Büke, "Aralarında bazı bulaşma yolu farklılıkları var. Örneğin; hepatit B virüsü, enfekte vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor, cinsel yoldan da bulaş önemli bir neden Hepatit B virüsünde anneden bebeğe de bulaşma olabiliyor. Yine hemodiyaliz hastalarında da hepatit B ve C virüsleri ile bulaş açısından risk altında. Enfekte kan bulaşmış kesici ve delici aletler de hepatit B ve C’nin bulaşmasına neden oluyor. Eğer enfekte ise özellikle manikür ve pedikürde kullanılan araç ve gereçler ile de bulaşma olabiliyor. İdeali bireysel araç ve gereçlerin kullanılması. Mümkün değil ise söz konusu araç ve gereçler kullanıldıktan sonra sterilizasyon uygulanması gerekiyor. Yoksa bulaşma riski her zaman var. Günümüzde hepatit B aşısı mevcut. Hasta bir kişi ile aynı evde yaşayan diğer kişilerin korunmaları mümkün. Hepatit C aşısı olmadığından bu virüse karşı ise genel geçer korunma önlemleri almak gerekir” uyarısında bulundu.