Uzman Psikolog uyardı: Karantinada teknoloji bağımlısı olmayın!

Dinç, özellikle bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 20 yaş altı gençlerin vakitlerini evde geçirdiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Bu gruptaki gençler vakitlerini evde geçiriyor ve enerjilerini atamıyorlar. O kadar enerjiye sahipken evde bu kadar uzun süre kalmak ister istemez ciddi anlamda stres biriktiriyor. Şehir hayatında çocuklar ve gençler daha önce böyle bir tecrübe yaşamadıklarından, ister istemez tek bildikleri ve en ulaşılabilir faaliyet olan teknolojiye daha çok sarılmayı tercih ettiler."