Uzman Psikolog uyardı: Karantinada teknoloji bağımlısı olmayın!
Yeşilay Genel Başkan Vekili Uzman Psikolog Mehmet Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs karantinası altında teknoloji bağımlılığına karşı uyarılarda bulundu.
Bu sürecin insanlar tarafından çok beklenmeyen bir süreç olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bu kuşak insanlık için yeni bir tecrübe oldu. Dolayısıyla böyle bir dönemde insanlar, kendileri için en kolay ulaşılabilir ve en çok eğlence verecek, streslerini azaltacak kaynaklara yöneldi.
Tabi bu süreçte teknoloji, en kolay ulaşılabilir, en ucuz, stresi en çok azaltan kaynak oldu. Bu sebeple şimdiye kadarki süreçte teknoloji kullanımının çok fazla olduğunu görüyoruz." dedi.
"Daha işlevsel davranışlar gerekiyor"
Belirsizliğin hakim olduğu bu süreçte insanların kendini teknolojiye vermesinin ilk başta adaptasyon için anlaşılabilir olduğunu ifade eden Dinç, "Neredeyse 40 gün geçti. Bu süreçte insanın mevcut duruma ve dönemin içinde bulunduğu şartlara adapte olabilmesi için daha işlevsel davranışlarda bulunması gerekiyor." diye konuştu.
Dinç, özellikle bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 20 yaş altı gençlerin vakitlerini evde geçirdiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Bu gruptaki gençler vakitlerini evde geçiriyor ve enerjilerini atamıyorlar. O kadar enerjiye sahipken evde bu kadar uzun süre kalmak ister istemez ciddi anlamda stres biriktiriyor. Şehir hayatında çocuklar ve gençler daha önce böyle bir tecrübe yaşamadıklarından, ister istemez tek bildikleri ve en ulaşılabilir faaliyet olan teknolojiye daha çok sarılmayı tercih ettiler."