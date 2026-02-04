Uzman isimlerden dolandırıcılık uyarısı! Pelin Hürman gibilere aldanmayın
Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı.
Yıllar önce ekranlarda “donat” diye bağırışıyla tanınan, doğaüstü güçleri olduğunu iddia ederek kendini “metafizik uzmanı” olarak tanımlayan Pelin Hürman; o görüntüler hafızalardan silinmeden, canlı yayında ortalığı ayağa kaldıran açıklamalar yaptı.
Psikolojik hastalıkları olan insanlara “bakım” yaptığını, bunun karşılığında 2 bin 500 lira para aldığını söyleyen Pelin Hürman; kendisine psikologların, dekanların, rektörlerin geldiğini, en çok da psikiyatrlara yardım ettiğini iddia etti.
“BİZ MAĞDURUZ, SİZ DE OLMAYIN!”
Şizofreni, borderline, bipolar hatta epilepsi hastalarını bile düzeltebildiğini söyleyen Hürman’ı izleyenler, canlı yayına bağlanarak tepki gösterdi.
İsmini vermek istemeyen iki izleyici, ekran başındakileri uyardı: Biz mağduruz, siz de olmayın!
“BİLİMDEN ŞAŞMAYIN!”
Ünlü psikiyatrlar Prof. Dr. Arif Verimli ve Prof. Dr. Tanju Sürmeli de yayına bağlanarak tüm izleyicilere “böyle insanlara inanmayın, hastalıklarınızın tedavisinde bilimden şaşmayın” dedi.