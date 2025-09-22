Uzman isim uyardı, emeklilere kritik uyarı! Bunu yapanın emekli maaşı düşecek

Her çalışanın ilk yapması gerekenin, e-Devlet üzerinden sigortalılık, tescil ve hizmet dökümünü alarak kendi prim günlerini kontrol etmek olduğunu hatırlatan Erdursun, borçlanmalar (askerlik, do­ğum vb.) ya da fazla çalışmaların da hizmet dökümün­den kontrol edilebileceğini söyledi.