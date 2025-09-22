Uzman isim uyardı, emeklilere kritik uyarı! Bunu yapanın emekli maaşı düşecek
Emekli maaşı alırken yüksek maaş alabilmek için emekliliğe başvuru tarihi, kişinin çalışma gün sayısı, son 2520 gün çalıştığı şartlar büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlere kritik uyarılarda bulundu. Bu noktalara dikkat etmeyenlerin emekli maaşı yüzde 5 düşük olabilir. İşte detaylar...
Çalışma hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan emeklilik süreciyle ilgili tüm merak edilen soruları cevaplayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri ve emekli adaylarını kritik noktalarda uyardı.
Her çalışanın ilk yapması gerekenin, e-Devlet üzerinden sigortalılık, tescil ve hizmet dökümünü alarak kendi prim günlerini kontrol etmek olduğunu hatırlatan Erdursun, borçlanmalar (askerlik, doğum vb.) ya da fazla çalışmaların da hizmet dökümünden kontrol edilebileceğini söyledi.
SON 2520 GÜN KURALI
Hangi statüden daha fazla prim ödediyseniz, emekliliğinizin o statüden gerçekleşeceğini belirten Erdursun, emekliliği belirleyen son dönemdeki prim yoğunluğu olduğunu vurguladı.
Örnek olarak, 1 Nisan 1979 tarihinde doğan, 5 Mayıs 1994 tarihinde işe girişi yapılan kişi, SSK (4A) kapsamında 5675 prim günü doldurulduğunda, son 2520 günün en az 1260 günü SSK’dan ödenmişse, EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı olacaktır.