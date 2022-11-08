Uzman isim '2.2 milyar kişi görme sıkıntısı yaşıyor' diyerek uyardı! “Çocuklarınızın oynamasına izin verin”
Dünyada 2.2 milyar kişinin görme sıkıntısı çektiğini belirten Doç. Dr. Aylin Kılıç “Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor fakat bu ihtimali düşürmek mümkün. Çocuklar güneş ışığı altında ne kadar oynarsa miyop gelişme ihtimali de bir o kadar düşer” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, dünyada sık rastlanan miyobun altında yatan nedenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, en çok miyobun görüldüğünü belirterek, “Dünyada en çok rastlanan görme azlığının sebebi refraktif kusur yani miyop, hipermetrop ve astigmattır. Miyopta bunlar arasında en sık rastlanan bozukluktur.
Dünya’da 2.2 milyar kişi şuan görme sıkıntısı yaşıyor. Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Miyop gelişmesinde başka bir faktör de ailede miyop öyküsünün bulunmasıdır. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor” dedi.
Hipermetrop hastalığının ise lazerle tedavisi olmadığına değinen Doç. Dr. Kılıç, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Hipermetrop hastaları uzağı daha iyi görebiliyor, yakında görme bozuklukları oluyor. Hipermetrobun lazerle tedavisi yoktur, miyop kadar engellenebilir bir hastalık değildir.
En çok ileri yaşlarda olanlar hipermetrobu idare edemez. Miyop ise engellenebilir, korunulabilir ve tedavi edilebilir bir göz kusurudur. Uzun vadede görme kaybına sebep olur. Pediatrik oftalmaloji grubunun da özellikle ilgilendiği bir alandır. Miyobu engellemek için birden fazla güvenilir tedavi yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler arasında en sık uygulananı da lazer yöntemidir.”