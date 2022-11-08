Uzman isim '2.2 milyar kişi görme sıkıntısı yaşıyor' diyerek uyardı! “Çocuklarınızın oynamasına izin verin”

Dünya’da 2.2 milyar kişi şuan görme sıkıntısı yaşıyor. Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Miyop gelişmesinde başka bir faktör de ailede miyop öyküsünün bulunmasıdır. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor” dedi.