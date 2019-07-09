Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Müberra Kuzdan, otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi.

Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi - Sayfa 1

Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, iddiaya göre eşiyle birlikte akrabalarının düğününe katıldı. 

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Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi - Sayfa 2

Düğünün ardından Kuzdan çifti 27 FB 278 plakalı otomobillerine bindi. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü. 

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Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi - Sayfa 3

Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi - Sayfa 4

Ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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