Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, 'Kazara oldu' dedi
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Müberra Kuzdan, otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, iddiaya göre eşiyle birlikte akrabalarının düğününe katıldı.
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Düğünün ardından Kuzdan çifti 27 FB 278 plakalı otomobillerine bindi. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü.
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Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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Ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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