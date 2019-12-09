Uzman çavuş kucağında bebeği varken eşini başından vurup öldürdü

Müberra'nın annesi Vildan Gürsanlı, savcılıkta verdiği ifadesinde damadının kızına sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle 2017 yılında boşanma davası açtığını ancak Gökhan Kuzdan'ın özür dileyip bir daha olmayacağını söylemesi üzerine geri döndüğünü söyledi. Ancak şiddetin devam etiğini belirten anne Gürsanlı şöyle devam etti:

"Kızım daha sonra şiddet gördüğünü anlattı. Hatta bir keresinde Gökhan'ın silah çektiğini, kayınbabasının araya girip Gökhan'ı sakinleştirdiğini, kendisinin de çocuklarını düşünüp, kayınbabasının da araya girmesi nedeniyle şikayetçi olmadığını söyledi. Olay günü de kızım düğündeyken beri arayarak eve bıraktıkları çocuğu almak için geç de olsa gelip alacağını söyledi. Bu sırada Gökhan, 'Sen nereye gidiyorsun, ben gidip alırım sen gitmeyeceksin' diyerek telefonu kapattı. Yarım saat sonra tekrar aradım ama Gökhan telefonu açmadı" dedi.