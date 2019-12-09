Uzman çavuş kucağında bebeği varken eşini başından vurup öldürdü
KAHRAMANMARAŞ'ta 25 yaşındaki Müberra Kuzdan'ı eşi uzman çavuş eşi Gökhan Kuzdan'ın (28) başından vurup öldürdü. Savcı iddianamede detayları aktardı. Ailesi 'kucağında bebeği vardı' diyor.
Olay, 8 Temmuz'da Elbistan'ın Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Müberra Kuzdan, Gaziantep'te görev yapan eşi Gökhan Kuzdan ile katıldığı düğün sonrası otomobilin içinde kucağında o zaman 3 aylık olan Asena ile otururken, eşinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müberra Kuzdan, 15 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybederken, ailesi tarafından bağışlanan organları ile 5 kişiye umut oldu. Jandarmadaki sorgusunda 'Kazara oldu' diyen Gökhan Kuzdan ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Müberra'nın annesi Vildan Gürsanlı, savcılıkta verdiği ifadesinde damadının kızına sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle 2017 yılında boşanma davası açtığını ancak Gökhan Kuzdan'ın özür dileyip bir daha olmayacağını söylemesi üzerine geri döndüğünü söyledi. Ancak şiddetin devam etiğini belirten anne Gürsanlı şöyle devam etti:
"Kızım daha sonra şiddet gördüğünü anlattı. Hatta bir keresinde Gökhan'ın silah çektiğini, kayınbabasının araya girip Gökhan'ı sakinleştirdiğini, kendisinin de çocuklarını düşünüp, kayınbabasının da araya girmesi nedeniyle şikayetçi olmadığını söyledi. Olay günü de kızım düğündeyken beri arayarak eve bıraktıkları çocuğu almak için geç de olsa gelip alacağını söyledi. Bu sırada Gökhan, 'Sen nereye gidiyorsun, ben gidip alırım sen gitmeyeceksin' diyerek telefonu kapattı. Yarım saat sonra tekrar aradım ama Gökhan telefonu açmadı" dedi.
Tanıklardan Fatma Yıldız ise 2017'de bir sınav için gittiği Gaziantep'te kuzeni olan Müberra Kuzdan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Eve gittiğimde Müberra'nın kolunun altında yoğun morluklar vardı. Ben Afşin'e döndükten 10 gün sonra Müberra da boşanmak amacıyla Afşin'e annesinin evine döndüğünde ise yüzünde ve boynunda morluklar vardı. Müberra, bunların eşi Gökhan tarafından yapıldığını söyledi. Müberra daha sonra bir gelirinin ve işinin olmaması, 3 çocuğuyla bir yere sığınamayacağını düşünerek araya aile büyükleri girince evine döndü. Daha sonraki telefon görüşmelerimiz ve yazışmalarımızda da gördüğü şiddet nedeniyle 'Keşke evlenmeseydim' demişti" diye ifade verdi.
Silahı arabanın üstüne koyarken ateş aldı
Gökhan Kuzdan ise hem jandarma hem de savcılıkta ifadelerinde olayın kazara olduğunu söyledi. Kuzdan, jandarmadaki ifadesinde olay günü eşiyle ilk önce Söğütlü Mahallesi'ndeki kuzeninin, sonra da Elbistan ilçe merkezindeki diğer kuzeninin düğününe katıldığını söyledi. Daha sonra tekrar Söğütlü'ye döndüklerini belirten Kuzdan, "Bu sırada eşim ve çocuklarım arabada kaldı ben ise iş görüşmek için Üzeyir Bostan ve Nuri Bostan'ın yanına gittim. Daha sonra aracın yanına dönüp sağ kapısını açtım. Silahımı aracın üstüne koymak için belimden çıkardığım esnada silahım ateş aldı ve eşim yaralandı" dedi.
Kuzdan, savcılıktaki ifadesinde ise, "Halay çektiğim sırada silah belimi rahatsız edince pantolonumu düzeltmek amacıyla silahımı aracın üzerine koyduğum sırada olay gerçekleşti" dedi.