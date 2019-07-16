Uzman çavuş eşinin vurduğu Müberra'nın organları 5 kişiye umut oldu
Demirören Haber Ajansı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, uzman çavuş olan eşi 27 yaşındaki Gökhan Kuzdan'ı tabancasından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan 24 yaşındaki Müberra Kuzdan'ın, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan Kuzdan'ın organları, 5 hastaya umut oldu.
Olay, 8 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, eşi Müberra Kuzdan ile akrabalarının düğününe katıldı.
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Düğünün ardından Kuzdan çifti 27 FB 278 plakalı otomobillerine bindi. Bir süre sonra otomobilden silah sesi geldi.
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Çevre sakinleri, otomobilin yanına koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü.
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Ağır yaralanan Müberra Kuzdan hastanede tedaviye alınırken, jandarmadaki ifadesinde 'kazara oldu' diyen Gökhan Kuzdan ise tutuklandı.
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