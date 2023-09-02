Uzlaşı sağlandı yeni rakam kulislerden sızdı! Emekliye 3. ikramiye geliyor
Milyonlar emekliye ek zam bekliyordu. Bu kapsamda emekli maaşı zammı için formüller üzerinde tahminler yürütülürken yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekliye müjde' olarak duyurması beklenen 5 bin liralık ikramiyenin Ekim'de Meclis gündemine geleceği öğrenildi.
Son dakika: Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu.
Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.
ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.
Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Edinilen bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.
Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı.