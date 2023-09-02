Uzlaşı sağlandı yeni rakam kulislerden sızdı! Emekliye 3. ikramiye geliyor

Son dakika: Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu.