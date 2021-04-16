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'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

Arka Sokaklar setinden de kötü haberler gelmeye başladı. Koronavirüs setleri vurdu, oyuncuların testleri pozitif çıkıyor.

'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek artan koronavirüs vakaları kalabalık çalışma ortamlarında kendisine daha kolay yer buluyor. Onlarca oyuncunun ve set çalışanının yer aldığı dizi, film setlerinden sırayla kötü haberler geliyor.

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'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 

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'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan 47 yaşındaki oyuncu, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı. 

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'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı

Pek çok ünlü isim, Çoruh'a 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.

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