'Üzgünüm çok' diyerek duyurdu Arka Sokaklar'ın yıldızı Covid 19'a yakalandı
Arka Sokaklar setinden de kötü haberler gelmeye başladı. Koronavirüs setleri vurdu, oyuncuların testleri pozitif çıkıyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek artan koronavirüs vakaları kalabalık çalışma ortamlarında kendisine daha kolay yer buluyor. Onlarca oyuncunun ve set çalışanının yer aldığı dizi, film setlerinden sırayla kötü haberler geliyor.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 47 yaşındaki oyuncu, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı.
Pek çok ünlü isim, Çoruh'a 'geçmiş olsun' mesajı yolladı.