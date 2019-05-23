Üzerinde bir servet taşımıştı! Dilan Çiçek Deniz'den süpürgeli Cannes fotoğrafı
Bu sene 72.si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, kıyafeti ve taşıdığı servet değerindeki mücevherlerle çok konuşulmuştu. Deniz'den bir Cannes pozu daha geldi bu sefer süpürgeli.
Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali için Fransa'da olduğunu bu fotoğrafı ile duyurmuştu. Bu sene 72.si düzenlenen festivale davetli olarak katılan genç oyuncu, açılış töreninde giydiği kıyafeti ve lüks bir mücevher markasının ürünleri olan servet değerindeki takılarıyla olay olmuştu.
Deniz, kırmızı halıda, Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ve Messika'nın özel tasarımlı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine toplamıştı. Toplamda 80 karatı bulan, her biri özenle seçilmiş 250 adet damla pırlantadan yapılmış 800 bin euro değerindeki kolye, küpe ve bileklikten oluşan takıları oyuncunun yanından ayrılmayan koruma ekibi korumuştu.
Hello Dergisi’yle yaptığı röportajda taşıdığı servet değerindeki takılar için “Mücevherlerin içinde biraz tedirgin oldum açıkçası. Bir gece taşımak bile yetti” dedi.
Dilan Çiçek Deniz'den bir Cannes fotoğrafı daha geldi. Deniz, Sosyal medya hesabından ünlü bir otelde objektiflerin karşına geçtiği zamandan bir fotoğraf paylaştı.