Üzerinde bir servet taşımıştı! Dilan Çiçek Deniz'den süpürgeli Cannes fotoğrafı

Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali için Fransa'da olduğunu bu fotoğrafı ile duyurmuştu. Bu sene 72.si düzenlenen festivale davetli olarak katılan genç oyuncu, açılış töreninde giydiği kıyafeti ve lüks bir mücevher markasının ürünleri olan servet değerindeki takılarıyla olay olmuştu.