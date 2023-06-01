Uzaylılarla tanışmak istiyor! UFO açıklaması yapan NASA'ya Aleyna Tilki çağrı yaptı
(NASA), tarihinde ilk kez "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine yaptığı açıklamayla dünya gündeminde. Konu sosyal medyada da konuşulurken şarkıcı Aleyna Tilki de uzaylılarla alakalı düşüncelerini belirtti, NASA'ya seslendi.
NASA "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık ilk toplantısını yaptı.
Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.
Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.
Sosyal medya NASA açıklamasını konuşurken Aleyna Tilki de konuya dair yorum yapmadan duramadı.