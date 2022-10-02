Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden Türk araştırmacı: 'Bizim aileyi seçtiler, Allah'a inanıyorlar'

Dünya dışı varlıklarla temas kurduğunuz yönünde iddialarınız oldu. Bu temas nasıl gerçekleşti, bu varlıklar neden özellikle sizi ve ailenizi seçti?

Dünya dışı varlıklar ve UFO'larla çocukluktan bu yana ilgiliyim çünkü ailemin bu konuda bir geçmişi var. 1800'lü yıllardan beri bu konuda deneyim yaşamış olan aile büyüklerimiz var ve ben bunların hikayelerini, yaşadıkları olayları dinleyerek büyüdüm. Benim dünya dışı varlıklarla olan ilk temasım ise 1990’lı yıllarda gerçekleşti. Aslında bu olay benimle doğrudan doğruya ilgili değil. Bu dönemde bir gazeteci beni ve bu konuda araştırma yapan bir grup insanı toplantıya davet etti.