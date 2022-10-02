Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden Türk araştırmacı: 'Bizim aileyi seçtiler, Allah'a inanıyorlar'
UFO var mı yok mu?.. Tüm dünya uzun yıllardır bu sorunun cevabını tartışırken, ABD Hava Kuvvetleri'nden son dönemde yapılan sızıntılar UFO iddialarıyla ilgili yeni tartışmaları alevlendirmişti. UFO konusu üzerine sayısız makale, kitap yazılmış filmler çekilmiştir. Bu seferki iddia ise bir Türk'e ait... Türk UFO araştırmacısı Farah Yurdözü yaşadıklarıyla buna cevap bulduğunu iddia ediyor.
"Evrende yalnız mıyız?" insanlık tarihinin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Son dönem ABD Hava kuvvetleri arşivinden sızan görüntüler UFO tartışmalarını alevlendirdi. Kendisini 'UFO-Metafizik araştırmacısı' olarak tanıtan Farah Yurdözü'ne göre evrende yalnız değiliz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konuya ilgi duyanlar var. Farah Yurdözü de o isimlerden biri. Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden Yurdözü, uzaylıların konuşmak için kendi ailesini seçtiğini iddia etti.
Farah Yurdözü İstanbul'da doğup büyüdü. Ortaokul yıllarında aile büyüklerinden duyduklarının da etkisiyle dünya dışı varlıklar ve UFO'lara ilgi duymaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyan Yurdözü, 10 yılı ABD'de olmak üzere 30 yıl İspanyolca öğretmenliği yaptı. ABD’de bulunduğu süre boyunca burada dünya dışı varlıklar ve UFO'lar hakkında düzenlenen birçok konferansa katıldı.
Şimdilerde ise Youtube kanalında Türkiye ve dünyanın hemen her yerinden kendisine ulaşan takipçilerinin yaşadığını öne sürdüğü UFO, uzaysal varlıklar, metafizik ve paranormal deneyimleriyle ilgili soruları cevaplıyor. Ayrıca yıl boyunca Göbeklitepe, Karahantepe, Kapadokya gibi Türkiye'nin gizemli ve tarihsel mekanlarına kültür-araştırma gezileri düzenliyor. Milliyet, Farah Yurdözü'ne UFO'lar ve uzaylılara dair iddialarına ilişkin röportaj yaptı. İşte o röportajdan çarpıcı bölümler:
Dünya dışı varlıklarla temas kurduğunuz yönünde iddialarınız oldu. Bu temas nasıl gerçekleşti, bu varlıklar neden özellikle sizi ve ailenizi seçti?
Dünya dışı varlıklar ve UFO'larla çocukluktan bu yana ilgiliyim çünkü ailemin bu konuda bir geçmişi var. 1800'lü yıllardan beri bu konuda deneyim yaşamış olan aile büyüklerimiz var ve ben bunların hikayelerini, yaşadıkları olayları dinleyerek büyüdüm. Benim dünya dışı varlıklarla olan ilk temasım ise 1990’lı yıllarda gerçekleşti. Aslında bu olay benimle doğrudan doğruya ilgili değil. Bu dönemde bir gazeteci beni ve bu konuda araştırma yapan bir grup insanı toplantıya davet etti.