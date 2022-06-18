Uzaylı Hande Yener'den Mustafa Topaloğlu'na hodrimeydan! ''Topaloğlu kusura bakmayacak!''

Son dönemde ünlülerin sahne kıyafetleri bu kadar çok gündeme geliyor ve konuşuyorken, Hande Yener de yine en çok ilgi çekenler arasında yerini aldı. Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan Hande Yener, bu sefer Mustafa Topaloğlu'na fena gönderme yaptı...