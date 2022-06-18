Uzaylı Hande Yener'den Mustafa Topaloğlu'na hodrimeydan! ''Topaloğlu kusura bakmayacak!''
Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle çok konuşulan ünlülerin başında gelenlerden biri de Hande Yener... Son olarak Alaçatı'da aldığı sahnede giydiği kıyafetle gündeme gelen Yener, Mustafa Topaloğlu ile ilgili bakın ne açıklamalarda bulundu...
Son dönemde ünlülerin sahne kıyafetleri bu kadar çok gündeme geliyor ve konuşuyorken, Hande Yener de yine en çok ilgi çekenler arasında yerini aldı. Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan Hande Yener, bu sefer Mustafa Topaloğlu'na fena gönderme yaptı...
Almanya'da bir festivalde müzikseverlerle buluştuktan sonra Türkiye'ye döner dönmez önceki akşam İzmir Alaçatı'da sahne alan Hande Yener, hayranlarını coşturdu.
Fit hali ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan, iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran 49 yaşındaki popçu, dikkat çeken sahne kostümü hakkında esprili bir açıklamaya imza attı.
Son olarak Alaçatı'da bir mekanda sahneya çıkan Hande Yener, iddialı elbisesi ile göz kamaştırdı.