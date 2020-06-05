Uzaydan hızlı radyo dalgası patlamalarının sinyal yeri tespit edildi
Bilim insanları ilk kez 2007'de keşfedilen yoğun sinyallerin yerini saptadı. Araştırmacılara göre "hızlı radyo dalgası patlamaları" kendi galaksimiz Samanyolu'na benzer galaksilerden geliyor gibi görünüyor
Bilim dünyası uzaydan gelen yoğun radyo dalgası sinyalleri ile ilgili yeni araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar ilk kez 2007'de keşfedilen yoğun sinyallerin yerini saptadı.
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İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu patlamalar, kendi galaksimiz Samanyolu'yla epey benzer galaksilerden geliyor gibi görünüyor.
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Batı Avustralya kırsalında konuşlandırılmış ASKAP radyo teleskobunu kullanan astronomlar, inceledikleri 4 patlamanın da Samanyolu gibi mütevazı bir oranda yeni yıldız oluşturan hacimli galaksilerden geliyormuş gibi göründüğünü keşfetti.
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Söz konusu patlamaların sıradışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.
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