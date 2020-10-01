Uzayda tehlike! Uluslararası Uzay İstasyonu hava kaçırıyor
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan astronotlar hava kaçağına neden olan deliği küçülttü. Deliğin bir süredir var olduğu ve gittikçe büyüdüğü belirtildi.
Uzayda görev yapan astronotlar için nefes alabilecekleri bir ortam hayati önem taşıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl önce tespit edilen deliğin zaman içerisinde büyüdüğü belirlendi.
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Hava kaçağına neden olan delik astronotların tamiriyle kapatıldı. İstasyonun Rusya bölümünde tespit edilen deliğin yeniden büyümemesi için acil durum planı hazırlanıyor.
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Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada deliğin şu anda hayati tehlike barındırmadığı belirtildi.
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Yıllar içerisinde istasyonda birçok deliğin saptandığı ve onarıldığı belirtildi.
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