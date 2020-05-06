Uzayda çekilecek ilk filmde Tom Cruise oynayacak Elon Musk işin içinde
Ünlü aktör Tom Cruise, Tesla CEO’su Elon Musk ve NASA, sayesinde uzayda çekilecek ilk filmde oynayacak.
Tom Cruise, şimdiye kadar hep aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendini sık sık riske atmasıyla herkesi hayrete düşürüyordu. Son projesi ise oldukça çılgın. ABD'li aktör, Elon Musk ile uzayda çekilecek ilk film için işbirliği yaptı.
Tom Cruise, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in işbirliğiyle uzayda çekilecek ilk filmde oynayacak. Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX ile Cruise, bir süredir bu proje üzerinde çalışıyor, NASA ile görüşmeler yürütüyor.
Henüz hazırlık sürecinde olan filme ilişkin çok fazla bir bilgi yok. Filmin nasıl çekileceği, hangi konunun işleneceği, yönetmen ve senaristin isimleri ve kadronun kimlerden oluşacağı belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Havacılık şirketi SpaceX, 2002 yılında Tesla CEO’su Elon Musk tarafından kuruldu. Musk, Dünya ve Mars arasında uzay taşımacılığını gerçekleştirmek için kurduğunu açıklamıştı.